به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ علي‌اصغر محمدپور گفت: در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌هاي نفتي، ماموران انتظامي اين فرماندهي در یک عملیات مشترک با پلیس راه جهرم-شیراز، هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظي به یک دستگاه تانکر حمل سوخت مشکوک شدند و آن را براي بررسي بيشتر متوقف کردند.

او با بيان اينکه پس از هماهنگي قضايي در بازرسي از اين خودرو ۳۲ هزار ليتر گازوئيل بدون مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را ۱۵ ميليارد ريال برآورد کردند و راننده پس از تشکيل پرونده به دادسرا معرفي شد.