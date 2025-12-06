به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: در یک سال گذشته، زنبورداران این شهرستان با تلاش مداوم و بهره‌گیری از روش‌های اصولی پرورش زنبور، موفق به تولید ۲۶۳ هزار و ۳۶۹ کیلوگرم عسل باکیفیت شدند.

علی محمدی افزود: این میزان تولید عسل، علاوه بر تأمین نیاز داخلی گلپایگان، شرایط عرضه عسل این شهرستان به بازار‌های استان و دیگر نقاط کشور را فراهم و جایگاه این شهرستان را به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید عسل در منطقه تثبیت کرده است.

وی با اشاره به نقش شرایط اقلیمی، مراتع غنی و تنوع گیاهی منطقه در افزایش تولید و ارتقای کیفیت عسل این شهرستان ادامه داد:۴۶۰ زنبورستان در این شهزستان فعالیت می‌کنند، که از این تعداد، ۳۹۳ زنبورستان متعلق به بهره‌برداران بومی گلپایگان است و بقیه را افراد غیر بومی اداره می‌کنند.

محمدی همچنین تعداد کندو‌های زنبورداران بومی گلپایگان را ۳۰ هزار و ۳۵ نفر اعلام کرد و گفت: در سال گذشته، ۳۱ کیلوگرم ژل رویال، ۹۷۶ کیلوگرم گرده گل، ۹ هزار و ۱۷۹ کیلوگرم موم و ۲۷۲ کیلوگرم بره‌موم با تلاش پرورش‌دهندگان زنبورعسل در این شهرستان تولید شده است.

وی حد مجاز میزان ساکارز عسل در کشور را پنج درصد عنوان کرد وافزود: بر اساس آزمایش‌های انجام‌شده روی عسل تولیدی تعدادی از زنبورداران گلپایگان، میزان ساکارز آن کمتر از یک درصد ثبت شده که نشان دهنده مرغوبیت بسیار بالای عسل گلپایگان است.

شهرستان گلپایگان در ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.