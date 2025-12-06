ارتش آمریکا برای ورود به رقابت جدید در حوزه پهپادهای کم هزینه و رزحی تولید نسخه بومی‌شده‌ای از پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران را آغاز کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه آسیا تایمز، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) که یکی از عناصر کلیدی امنیت در خاورمیانه (غرب آسیا) به شمار می‌رود، اکنون در حال به کارگیری نسخه شبیه‌سازی‌شده از یک پهپاد ایرانی است. این پهپاد آمریکایی، نسخه کامل پهپاد شاهد ۱۳۶ است، همان پهپادی که روس‌ها نیز برای تولید مدل‌های بومی «گرن» (گرن ۱ و گرن ۲) از آن الگو گرفتند و در جنگ اوکراین به‌طور گسترده مورد استفاده قرار داده‌اند.

پهپاد شاهد ۱۳۶ یک مهمات سیار تهاجمی تک‌مسیره است. این پهپاد از یک موتور پیستونی با ملخ رانشی عقب‌ران استفاده می‌کند که موجب تولید صدای خاص و بلند آن می‌شود، صدایی که معمولاً شبیه «موتورگازی» یا ماشین «چمن‌زن» توصیف می‌شود.

نسخه آمریکایی این پهپاد را شرکت «اِسپکتر وورکس» SpektreWorks تولید کرده و با نام FLM ۱۳۶ شناخته می‌شود. بنا بر اعلام این شرکت، این پهپاد از روی نسخه‌ای از شاهد که یا از خاورمیانه (غرب آسیا)، یا از اوکراین به‌دست آمده، بازطراحی و شبیه‌سازی شده است. این پهپاد با بهره‌گیری از یک موتور درون‌سوز کاربراتوری ۲۱۵ سی‌سی قادر است به مدت شش ساعت پرواز کند.

قیمت هر فروند پهپاد شاهد بین ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار برآورد می‌شود. نسخه آمریکایی، که در قالب برنامه LUCAS (سامانه رزمی تهاجمی بدون‌سرنشین کم‌هزینه) توسعه یافته، ممکن است با قیمت حدود ۳۵ هزار دلار عرضه شود. تعیین قیمت دقیق برای پهپاد روسی گرن دشوار است، اما احتمالاً در همین بازه قرار دارد.

این برآورد قیمتی احتمالاً شامل بوستر راکتی پرتاب یا هزینه‌های توسعه و تحقیق اولیه برای ساخت نسخه آمریکایی نمی‌شود. مدل آمریکایی نیز مانند پهپاد‌های شاهد و گرن از سیستم راهبری جی پی اس استفاده می‌کند. مشخص است که روس‌ها تغییرات اساسی در سامانه جی پی اس مدل‌های خود ایجاد کرده‌اند؛ از جمله بهره‌گیری از آنتن‌های پیشرفته «ضدجمینگ» و افزودن قابلیت‌های هوش مصنوعی به مدل گرن ۲. جدیدترین نسخه‌های روسی همچنین برای عملیات گروهی بهینه‌سازی شده‌اند.