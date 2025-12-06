معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور: استان یزد در فروش محصولات دانش بنیان رتبه هفتم و از لحاظ اشتغال دانش بنیان رتبه دهم را در کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جلسه ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بحث و تصمیم گیری شد.

استاندار یزد در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های متعدد استان در عرصه‌های مختلف گفت: برنامه یزد پایدار در دولت چهاردهم طبق برنامه هفتم توسعه تدوین شد و همه برنامه ریزی استان هم در این راستا انجام می‌شود.

محمدرضا بابایی، یزد بهره ور و مرکز هوش مصنوعی را از اولویت‌های استان یزد عنوان کرد.

در این نشست مهمترین دغدغه‌ها و مسائل شرکت‌های دانش بنیان استان مطرح شد. تعیین وضعیت منطقه ویژه علم و فناوری، اعطای تسهیلات مناسب به شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد دهکده امنیت سایبری و تامین مواد اولیه از مسائل مطرح شده در این نشست بود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در جمع بندی این سفر یک روزه با بیان ظرفیت‌های دانش بنیان استان یزد گفت: این استان ۱۷۲ شرکت دانش بنیان دارد و به لحاظ درآمد شرکت‌ها رتبه دوازدهم را در کشور دارد.

افشین خاطرنشان کرد: استان یزد در فروش محصولات دانش بنیان رتبه هفتم کشور را دارد و از لحاظ اشتغال دانش بنیان هم در جایگاه دهم است.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت بهره مندی از هوش مصنوعی اظهار داشت: بهره وری به کمک تکنولوژی می‌آید تا بهره وری را ارتقا بخشد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: ۲ و نیم همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی استان فراهم می‌کنیم تا شرکت‌های دانش بنیان استان یزد مشکل نقدینگی نداشته باشند.

افشین از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان در قالب طرح نوشناس به پارک علم و فناوری یزد خبر داد و گفت: برای شرکت‌های دانش بنیان بزرگ فناور از اوراق توسعه فناوری هم پنج همت تا پایان سال فرصت ایجاد می‌کنیم.

تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه فضا‌های شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از دانشگاه یزد با ارائه طرح‌های فناورانه و حوزه‌های نو ظهور هوش مصنوعی از دیگر تصمیمات این نشست بود.