دو سارق، ۷۴ بار سیم و کابل‌های برق را در اصفهان سرقت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق، شناسایی عامل این سرقت‌ها در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حسن علی اکبری افزود:با تحقیقات میدانی و رصد اطلاعاتی دقیق، دو سارق شناسایی و در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

وی ادامه داد: متهمان پس از اعتراف به ۷۴ فقره سرقت سیم و کابل برق و تکیل پرونده، برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.