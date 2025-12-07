پخش زنده
عملیات مرمت قلعه تاریخی عیسی خانی در آران و بیدگل با پنج میلیارد ریال هزینه به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان آران و بیدگل گفت: مرحله اول مرمت قلعه تاریخی عیسی خانی در دهستان حسینآباد با بیش از پنج میلیارد ریال هزینه و با مشارکت هیئتامنای حسینیه چهارده معصوم(ع) دهستان حسین آباد بخش کویرات اجرا شد.
محمدجواد عبدلی افزود: این مرحله مرمتی شامل استحکامبخشی و مقاومسازی پایهها و دیوارهای راهروی اصلی، مرمت دالان ورودی قلعه و ایزولاسیون بام بهمنظور پیشگیری از نفوذ رطوبت بود.
وی با اشاره به اهمیت این عملیات مرمتی، ادامه داد: اجرای دقیق و اصولی عملیات مرمت باهدف صیانت از اصالت معماری بنا و جلوگیری از فرسایش ساختاری اجرا شد.
مجمد جواد عبدلی گفت: قدمت قلعه تاریخی عیسی خانی که درگذشته کاربری مسکونی داشته به اواخر دوران قاجار بازمیگردد و در حال حاضر پرونده این اثر ارزشمند بهمنظور ثبت در فهرست آثار ملی کشور در دست بررسی است.