استاندار لرستان گفت:طرح کمربندی غربی خرم آباد تا قبل عید تکمیل و مشکل تملک اراضی کمربندی دورود هم به زودی برطرف می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید سعید شاهرخی استاندار در جلسه ی بررسی وضعیت کمربندی غربی خرم آباد و کمربندی شهر دورود گفت: مشاور طرح کمربندی غربی خرم آباد کارش را آغاز کرده و به زودی به مرحله انتخاب پیمانکار می رود.

استاندار لرستان با بیان اینکه یکی از چالش های عمده خرم آباد و شهرهای استان، ضعف در اجرایی نشدن کمربندی است، افزود: نبود کمربندی ها باعث ایجاد فشار مضاعف تردد به شهرها می شود که در این زمینه در مرکز استان اجرای کمربندی شرقی و غربی خرم آباد در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بر این اساس کمربند شرقی خرم آباد از مسیر آزادراه مجاور دانشگاه آزاد خرم آباد به خیابان شصت متری متصل شده و بار عمده ای از ترافیک این مسیر کم می شود.

استاندار لرستان گفت:این طرح هم اکنون از پیشرفت مناسبی برخوردار است و تا قبل از عید به بهره برداری می رسد.

شاهرخی افزود: این کمربندی از مسیر کرمانشاه و هرسین به سمت تنگ شبیخون، فلک الدین، پشت بازار، گیلوران ،خوزستان و کوهدشت اجرا خواهد شد.

استاندار لرستان همچنین به کمربندی دورود اشاره‌ کرد و گفت:مشکل تملک اراضی کمربندی دورود به عنوان یک مطالبه مردمی برای ساخت کمربندی این شهر در حال پیگیری و اجراست.

شاهرخی با بیان اینکه فقط در قسمت محدودی از این مسیر مشکل تملک اراضی وجود دارد، افزود.برای رفع این مشکل تأمین اعتبار لازم انجام‌شده و مراحل قانونی کار در حال اجراست.

استاندار لرستان با بیان اینکه پیگیری های لازم از طریق فرمانداری و دادگستری شهرستان دورود هم انجام شده است، گفت: با رفع این مشکل به زودی شاهد خود داری از تردد خودروهای سنگین به داخل شهر دورود خواهیم بود.