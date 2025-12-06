به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره کارخانه بسپار پلاست ماد شهرستان مهر، گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور از سوی بخش خصوصی و در زمینی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع اجرا می‌شود.

عبدالحسین قادری، افزود: قرار است در این کارخانه انواع گرانول، مستربچ، کامپاند، استرج هود، کیسه‌های پلیمری چندلایه و پالت‌های پلاستیکی تولید شود.

او ادامه داد: این طرح با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون دلار در مجاورت پالایشگاه پترو پیمان دانا آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی، در مدت ۱۲ ماه به بهره‌برداری می‌رسد.

او ادامه داد: با بهره برداری از مرحله نخست این کارخانه زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر از جوانان تحصیل‌کرده فراهم می‌شود.

قادری اضافه کرد: قرارداد خرید ماشین‌آلات این کارخانه با طرف چینی منعقد شده و پیش‌بینی می‌شود در مدت ۱۲ ماه اول کارخانه به بهره‌برداری کامل برسد.