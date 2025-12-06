به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی در سطح میاندوآب، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ فخرالدین رستم پور افزود ماموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی میاندوآب با همکاری اکیپی از پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی مهاباد در یک کار اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند در ورودی شهر میاندوآب دو دستگاه خودروی سواری را شناسایی و توقیف کنند و سه نفر متهم سابقه دار شامل ۲ نفر مرد و یک نفر زن را دستگیر و مقدار ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف نمایند.

وی گفت متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.