سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی طرح «الزام شهرداری نسبت به ورود و ثبت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری در سامانه جام» و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت واحد اتوبوسرانی در جلسه سیصد و هفتاد و هفتم شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی گفت:در این جلسه طرح «الزام شهرداری تهران نسبت به ورود و ثبت اطلاعات اموال فرهنگی، تاریخی و هنری در سامانه جام» که یک فوریت آن در جریان جلسه دویست و هفتاد و سوم به تصویب رسید، بررسی و گزارش کمیسیون اصلی (فرهنگی، اجتماعی) قرائت خواهد شد.

به گفته نادعلی، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور بررسی نامه شهرداری تهران «موضوع افزایش سرمایه شرکت مذکور» در جلسه فوق برگزار می‌شود،بررسی گزارش حسابرسان رسمی شورا در خصوص حسابرسی «سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران» و حسابرسی «سازمان بازنشستگی شهرداری تهران» برای سال مالی ۱۴۰۳ و قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، همچنین تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن در دستور کار جلسه سیصد و هفتاد و هفتم خواهد بود.