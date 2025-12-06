به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته والیبال ساحلی سبزوار و مسئول برگزاری این تور گفت: ۱۲ تیم از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، مازندران و سمنان در این تور جایزه بزرگ شرکت دارند که به تیم‌های اول و دوم در مجموع حدود ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می‌شود.

علیرضا عباسی افزود: در این دوره از رقابتها، جمعیت هلال احمر نیشابور، دهیاری فیض آباد سبزوار و هیئت والیبال نشتارود مازندران به ترتیب اول تا سوم شدند.