استاندار آذربایجانغربی گفت: شبکه راههای ارتباطی استان در وضعیت کنونی پاسخگوی نیازهای ترافیکی نیست و به توسعه، تعریض و بهسازی جدی نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی روز شنبه در حاشیه آیین کلنگزنی طرحهای عمرانی شهرستان باروق، وضعیت راههای اصلی و فرعی استان را یکی از مهمترین چالشهای توسعهای آذربایجانغربی عنوان کرد و افزود: بسیاری از محورهای بینشهری و روستایی در دهههای گذشته طراحی شدهاند و با حجم امروز ترددهای مسافری، تجاری و ترانزیتی همخوانی ندارند.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی آذربایجانغربی بهعنوان دروازه ایران به اروپا و قفقاز اظهار کرد: ارتقای شبکه راهی استان نهتنها برای کاهش حوادث جادهای و افزایش ایمنی ضروری است، بلکه نقش مستقیم در توسعه صادرات، حملونقل مرزی، رونق گردشگری و تسهیل مبادلات تجاری دارد.
استاندار آذربایجانغربی با تسلیت به خانوادههای جانباختگان حادثه اخیر در محور سرچم، گفت: دولت و مجموعه راهسازی استان اجرای مجموعهای از پروژههای تکمیلی ایمنسازی، تعریض و اصلاح هندسی محورهای پرتردد را با جدیت پیگیری میکنند و محور سرچم نیز طبق برنامهریزی، تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه ارومیه – تبریز با اعتباری بیش از سه همت خبر داد و افزود: این طرح یکی از مهمترین پروژههای ارتباطی شمالغرب کشور محسوب میشود که پس از تکمیل، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، افزایش سرعت سفر، کوتاهشدن مسیر میکند.
وی تأکید کرد: با برنامهریزی انجامشده، بخشی از پروژههای راهی در سال جاری و بخش دیگری طی سالهای آینده و بر اساس اولویتهای فنی و ترافیکی تکمیل میشوند تا شبکه راههای استان به سطح استانداردهای ملی و منطقهای نزدیک شود.