یک متهم به سرقت وسایل خانه به ارزش ۱۰میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در شهرستان تربت جام دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام گفت: در پی وقوع سرقت وسایل خانه در یکی از مناطق شهرستان تربت جام، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ احمد رضا شهنواز افزود: ماموران تجسس کلانتری۱۲ تربت جام با انجام تحقیقات میدانی موفق به دستگیری یک متهم شدند که اقدام به سرقت یک دستگاه یخچال فریزر، مقداری وسیله و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجه نقد از خانه مالباخته کرده بود.

وی با اشاره به کشف اموال مسروقه از مخفیگاه متهم گفت: متهم در مواجهه با ادله ومستندات پلیس به سرقت مورد نظر اعتراف کرد و در برآورد اولیه ارزش اموال مسروقه ۱۰ میلیارد و۱۰۰ میلیون ریال بر آورد شد.

سرهنگ شهنواز افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.