دادستان عمومی و انقلاب کیش گفت: دو نفر از عوامل اصلی برگزار کننده تحت قرار قانونی در ارتباط با تخلفات برگزاری دو ماراتن کیش بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کیش، علی سالمی زاده، گفت: با وقوع تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی در برگزاری رویداد ورزشی «دو ماراتن کیش»، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.
او افزود: یکی از افراد بازداشتشده، از مسئولان منطقه آزاد کیش و دیگری از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه است و برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورتگرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کیش، گفت: علاوه بر قرار تأمین، به استناد ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای نظارت قضایی موقت هم برای متهمان صادر شده است، بهگونهای که برای مسئول دولتی، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در ادارات دولتی و برای مسئول شرکت خصوصی برگزارکننده رویداد، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال در فعالیتهای مدیریت ورزشی و برگزاری رویدادهای ورزشی اعمال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کیش، تصریح کرد: با حمایت از هرگونه اقدام سالم تفریحی، ورزشی و رونق بخش اقتصادی، پیگیری پرونده با هدف صیانت از قوانین و مقررات کشور، رعایت اصول شرعی و برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامههای عمومی با جدیت ادامه دارد.