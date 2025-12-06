آغاز اجرای طرح هویتدار کردن محصولات کشاورزی در کشور
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران، در نشست با فعالان بخش کشاورزی استان بوشهر، با تشریح جزئیات بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم، از آغاز رسمی مرحله جدید اجرای طرح «هویتدار کردن محصولات خام کشاورزی» خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احمد حقپژوه با اشاره به اهمیت روزافزون «سلامت غذا» و «امنیت غذایی» در کشور، گفت: بند خ ماده ۷۱ دستاوردی است که با پیشنهاد مستقیم بخش کشاورزی وارد قانون برنامه هفتم شده و هدف آن ایجاد شناسنامه و هویت برای محصولات خام کشاورزی از مبدأ تولید است؛ هویتی که با روشهای نوین الکترونیکی قابلیت رهگیری داشته باشد.
وی افزود: این طرح که در جهان با عنوان Traceability (قابلیت رهگیری و ردیابی) شناخته میشود، هشت تا نه سال است که در کشورهای پیشرفته اجرا میشود و در کشور ما از سال ۱۳۹۹ شروع به کار کرده و اجرای عملیاتی آن از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و اکنون سه میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور دارای هویت مبدأ تولید هستند.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به الزام قانونی وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد سامانه ملی رهگیری محصولات کشاورزی، اضافه کرد: این سامانه در ۶ ماه گذشته تکمیل شده و چهارشنبه هفته آینده رسماً رونمایی خواهد شد که با راهاندازی این سامانه، شناسنامه محصولات صادر و بهصورت برچسب قابل ردیابی روی محصولات درج میشود.
وی بیان کرد: از سال آینده عرضه هرگونه محصول کشاورزی فاقد شناسنامه ممنوع خواهد بود و محصولات بدون شناسنامه، عرضه خارج از شبکه و غیررسمی تلقی میشوند و دستگاههای نظارتی میتوانند از عرضه آنها جلوگیری کنند.
مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی تأکید کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، پایش سلامت و کیفیت مواد غذایی و فراهم شدن امکان نظارت دقیقتر برای وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد است واین طرح کمک میکند محصول سالم به سفره مردم برسد و ابزار لازم برای مقابله با محصولات غیرمجاز فراهم شود.
حقپژوه بیان کرد: مردم نیز با دریافت این برچسبها روی محصولات، میتوانند بهسادگی اصالت و سلامت آن را رصد و کنترل کنند.