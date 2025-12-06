آغاز اجرای طرح هویت‌دار کردن محصولات کشاورزی در کشور

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران، در نشست با فعالان بخش کشاورزی استان بوشهر، با تشریح جزئیات بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم، از آغاز رسمی مرحله جدید اجرای طرح «هویت‌دار کردن محصولات خام کشاورزی» خبر داد.