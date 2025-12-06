کارشناس مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت کیش، گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ بهترین راه برای پیشگیری از ابتلا به آنفلوانزا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ابراهیم مرادی با اشاره به شیوع ویروس آنفلوانزا با زیرگونه K گفت: در هفته‌های اخیر شاهد روند افزایشی موارد ابتلا به این سویه جدید در کشور و استان هرمزگان گزارش شده است.

او افزود: رعایت آداب تنفسی، حفظ و دقت در فاصله گذاری اجتماعی با هدف پیشگیری از شیوع ابتلا به آنفلوانزا ضروری است.

مرادی خاطرنشان کرد: تعدادی بیمار مبتلا به ویروس آنفلوانزا در کیش بستری است، اما تاکنون گزارشی از بیمار بدحال گزارش نشده است.