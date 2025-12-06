هندبالیست‌های سبزواری مقابل سنگ آهن بافق یزد در یک بازی نزدیک، با اختلاف ۳ گل به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در هفته ششم از لیگ برتر هندبال مردان، تیم نیروی زمینی سبزوار موفق شد میزبان خود، سنگ آهن بافق یزد را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ شکست و با کسب دو امتیاز، به روند صعودی خود در جدول لیگ برتر ادامه دهد.

این سومین پیروزی نیروی زمینی سبزوار در لیگ برتر است و این تیم با ۶ امتیاز در میانه پایینی جدول ۱۱ تیمی لیگ برتر قرار گرفته است.

این دیدار در سالن امام علی (ع) آهن شهر بافق استان یزد برگزار شد.