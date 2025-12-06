به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عصر امروز مدیرکل و جمعی از کارکنان صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد با حضور در گلزار شهدای یاسوج و نثار گل بر مزار شهید خدا عفو عبدیانی، یاد و خاطره این شهید فرهیخته را گرامی داشتند.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید عبدیانی، از خصوصیات اخلاقی، تعهد شغلی و پای کار بودن این شهید یاد کرد و گفت: شهید خدا عفو عبدیانی الگویی از تعهد و اخلاق حرفه‌ای بود که شبانه‌روز در راه بازنمایی فرهنگ و هویت قوم لر تلاش می‌کرد.

وی افزود: «این شهید بزرگوار با مستندسازی و تولید آثار فرهنگی ماندگار، وجود خود را وقف خدمت به فرهنگ منطقه کرد و میراث ارزشمندی از خود به جای گذاشت که امروز پس از گذشت بیست سال همچنان در صدا و سیما زنده و جاری است.

فرزندان شهید عبدیانی نیز در این مراسم از خصوصیات اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی پدر شهیدشان سخن گفتند و بر تعهد و عشق او به حفظ فرهنگ اصیل لری تأکید کردند.

شهید خدا عفو عبدیانی از کارکنان فرهیخته و متعهد صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد و شبکه خبر بود که بیست سال پیش در ۱۵آذر ۱۳۸۴ و در حادثه سقوط هواپیمایی C130خبرنگاران به شهادت رسید.

آثار ارزشمند این شهید والامقام در زمینه رسانه ،خبر ،مستندسازی و معرفی فرهنگ و آداب و رسوم قوم لر، همچنان به عنوان میراثی ماندگار در این رسانه محفوظ است.