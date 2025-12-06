به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ابوالحسن پیرنیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عنبرآباد با اعلام این خبر گفت: عنبرآباد با ۱۳ هزار هکتار سطح زیرکشت مرکبات رتبه نخست تولید این محصول را در استان کرمان به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از مجموع باغات مرکبات بیش از ۳ هزار هکتار در مناطق کوهستانی قرار دارد که حدود ۲۶۰۰ هکتار آن در منطقه اَمجز و ۴۰۰ هکتار در بخش جبالبارز جنوبی واقع شده است.

پیرنیا با بیان اینکه میانگین عملکرد باغات کوهستانی ۲۰ تن در هکتار است گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۰ هزار تن مرکبات باکیفیت و صادرات‌پسند از این مناطق برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد برداشت مرکبات کوهستان از اوایل آبان آغاز شده و تا پایان دی ادامه دارد.

وی افزود: ارقام ناول و نارنگی تولیدی کوهستان‌های عنبرآباد به دلیل اقلیم ویژه منطقه از کیفیتی کم‌نظیر و طعمی ممتاز برخوردار است.

پیرنیا همچنین اعلام کرد: پس از پایان برداشت در ارتفاعات برداشت مرکبات در دشت عنبرآباد آغاز می‌شود و مجموع تولید مرکبات شهرستان در پایان فصل برداشت، به ۲۶۰ هزار تن خواهد رسید.