به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم کونگ فوتوآی بانوان استان با کسب مدال‌های رنگارنگ مقام اول تیمی را کسب کردند.

در این رقابت‌ها اسرا آقاله‌پور و روژا نظری مدال طلابدست آوردند و شیدا امانی، دیمن صیادی و نیلوفر چاووشی صاحب گردن آویز نقره شدند و تنها مدال برنز استان در این بازی‌ها را نیز کانی زارعی به ارمغان آورد.

مسابقات قهرمان کونگ فوتوآی بانوان رده سنی جوانان و بزرگسالان کشور طی روز‌های ۱۲ لغایت ۱۴ آذرماه به میزبانی چالوس برگزار شد.