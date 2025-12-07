پخش زنده
بانوان کردستانی بر بام مسابقات قهرمانی کونگ فوتوآ بانوان کشور ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم کونگ فوتوآی بانوان استان با کسب مدالهای رنگارنگ مقام اول تیمی را کسب کردند.
در این رقابتها اسرا آقالهپور و روژا نظری مدال طلابدست آوردند و شیدا امانی، دیمن صیادی و نیلوفر چاووشی صاحب گردن آویز نقره شدند و تنها مدال برنز استان در این بازیها را نیز کانی زارعی به ارمغان آورد.
مسابقات قهرمان کونگ فوتوآی بانوان رده سنی جوانان و بزرگسالان کشور طی روزهای ۱۲ لغایت ۱۴ آذرماه به میزبانی چالوس برگزار شد.