همزمان با سراسر کشور، مانور زلزله و ایمنی با هدف ارتقای آمادگی دانش‌آموزان و عوامل اجرایی مدارس، در مدارس کدکن تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم نمادین این مانور صبح امروز، شنبه با حضور پرسنل اورژانس و آتش نشانی کدکن در دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد و آژیر خطر زلزله نیز به صدا درآمد.

در این مانور با مشارکت فعال دانش‌آموزان، معلمان و کادر اجرایی مدارس، پناهگیری ایمن، خروج اضطراری و تجمع در نقاط امن تعیین شده، به طور عملی تمرین شد.

هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی، ایجاد آرامش روانی و آموزش مهارت‌های عملی رویارویی با زلزله به دانش‌آموزان است تا در صورت وقوع حادثه واقعی، واکنش‌های خودکار و صحیح را انجام دهند.

در این دوره از مانور، تأکید ویژه‌ای بر پناهگیری صحیح در کلاس‌ها، راه‌پله‌ها و چگونگی حفظ خونسردی شده است.