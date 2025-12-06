پخش زنده
همزمان با سراسر کشور، مانور زلزله و ایمنی با هدف ارتقای آمادگی دانشآموزان و عوامل اجرایی مدارس، در مدارس کدکن تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم نمادین این مانور صبح امروز، شنبه با حضور پرسنل اورژانس و آتش نشانی کدکن در دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد و آژیر خطر زلزله نیز به صدا درآمد.
در این مانور با مشارکت فعال دانشآموزان، معلمان و کادر اجرایی مدارس، پناهگیری ایمن، خروج اضطراری و تجمع در نقاط امن تعیین شده، به طور عملی تمرین شد.
هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی، ایجاد آرامش روانی و آموزش مهارتهای عملی رویارویی با زلزله به دانشآموزان است تا در صورت وقوع حادثه واقعی، واکنشهای خودکار و صحیح را انجام دهند.
در این دوره از مانور، تأکید ویژهای بر پناهگیری صحیح در کلاسها، راهپلهها و چگونگی حفظ خونسردی شده است.