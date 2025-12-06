پخش زنده
بهرهبرداری از طرح پرورش ماهیان گرمابی ۲۸ تنی نمونه کشوری در قصرشیرین با حضور ویدئوکنفزانسی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، در حاشیه نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، محصولات دریایی و صنایع وابسته در تهران، طرح پرورش ماهیان گرمابی با ظرفیت ۲۸ تن در فاز نخست مجتمع شهدای قصرشیرین بهصورت برخط با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، چند تن از معاونان، مدیرکل شیلات استان کرمانشاه و دیگر مدیران ستادی و سازمانی، برخی از تولیدکنندگان شیلاتی و تعدادی از مسئولان اداره کل شیلات و رئیس بنیاد برکت استان کرمانشاه به بهرهبرداری رسید.
این مزرعه که در مساحت ۴ هکتار فعالیت میکند، با دریافت ۲٫۵ میلیارد تومان تسهیلات در قالب تفاهمنامه همکاری مشترک بنیاد برکت و سازمان شیلات ایران توانسته است عملیات اصلاح و مرمت را به انجام رسانده و به مازاد تولید ۷ تن دست یابد.
این اقدام، گامی مهم در توسعه صنعت شیلات کشور، افزایش تولید داخلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار میرود و میتواند زمینهساز اشتغالزایی و رونق اقتصادی در منطقه مرزی قصرشیرین باشد.