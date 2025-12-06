پخش زنده
طرح جدید کالابرگ الکترونیکی با هدف بهبود معیشت و تقویت قدرت خرید خانوارها، همزمان با جبران بخشی از آثار تورم، با واریز اعتبار به حساب سرپرستان سه دهک اول درآمدی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در پنجمین مرحله اجرای این طرح، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در اولویت قرار گرفتهاند و اعتبار اختصاصیافته میتواند برای خرید کالاهای اساسی در فروشگاههای متصل به سامانه کالابرگ الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.
فروشندگان این فروشگاهها نیز با اشاره به افزایش تقاضا، اعلام کردهاند که زیرساختهای لازم برای خدمترسانی به مشمولان این طرح فراهم شده است. شهروندانی که از این اعتبار بهرهمند شدهاند، اجرای طرح را عاملی در حمایت از سبد خرید خانوارها ارزیابی میکنند.
براساس اعلام رسمی، مبلغ کالابرگ برای سه دهک نخست که پیش از این ۵۰۰ هزار تومان بود، در راستای حمایت بیشتر از قدرت خرید مردم، به ۶۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.