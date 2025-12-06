تسهیل در روند تولید و تجارت با همکاری بخش خصوصی
رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین دستورالعملهای جدید و تشکیل اتاق فکر مشترک با بخش خصوصی به منظور تسهیل در روند تولید و تجارت خبر داد.
بهگزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
از سازمان ملی استاندارد؛ خانم فرزانه انصاری در دیدار با اعضای هیئتمدیره مجمع ملی خیرین صنعتگران ایران مقتدر با تأکید بر ضرورت همکاریهای مشترک، گفت: اقدامات صورت گرفته در سازمان استاندارد، کاهش زمان ترخیص کالا در گمرکات از ۹.۵ روز به ۵.۶ روز را در پی داشته است.
وی همچنین به تدوین چند دستورالعمل برای اصلاح رویهها و تشکیل «شورای معین داخلی» بهمنظور سرعتبخشی به فرآیندها اشاره کرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه، با هدف تقویت ارتباط نظاممند میان نهادهای تخصصی و بخش خصوصی، دستور تشکیل «اتاق فکر مشترک بین سازمان استاندارد، صنعتگران، سازمانهای مردمنهاد و اتاقهای بازرگانی» را در معاونت ارزیابی کیفیت صادر کرد.
انصاری بر رویکرد جدید این سازمان مبنی بر حمایت از تولید داخلی، رونق صادرات و حرکت از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی تأکید کرد و گفت: این تغییر رویکرد، در عین حفظ سلامت و ایمنی جامعه، زمینه تسهیل تولید و تجارت را فراهم میسازد.