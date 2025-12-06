هشدار نارنجی برای سامانه بارشی جدید در ایلام
کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به ورود یک سامانه بارشی قدرتمند از بامداد دوشنبه، از صدور هشدار سطح نارنجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام در تشریح آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی گفت: بر اساس بررسیهای صورتگرفته، از بامداد روز دوشنبه یک سامانه بارشی قوی وارد استان میشود که تا پایان هفته در ایلام فعالیت خواهد داشت.
به گفته وی، این سامانه از نظر قدرت بارش و گستره فعالیت وسیع بوده و بهتدریج تمام مناطق استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناس هواشناسی ایلام اضافه کرد: این سامانه دو شاخه بارشی دارد، شاخه نخست از بامداد تا بعدازظهر دوشنبه فعال است و شاخه دوم نیز از عصر سهشنبه آغاز شده و تا بامداد پنجشنبه ادامه دارد، شاخه دوم نسبت به شاخه اول شدت و گستره بیشتری خواهد داشت.
احمدینژاد با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی برای این سامانه گفت: انتظار داریم بارشهای مؤثر و گستردهای در سطح استان رخ دهد و شهروندان باید تمهیدات لازم را مدنظر داشته باشند.
وی همچنین از کاهش ۵ تا ۷ درجهای دما در نواحی مختلف استان طی فعالیت این سامانه خبر داد و یادآور شد: همزمان با عبور این سامانه، کاهش محسوس دما در سطح استان رخ خواهد داد.