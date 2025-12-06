با رأی کمیته انظباطی نتیجه دیدار نیمه تمام استقلال سیلک کاشان و برق شیراز از سری رقابت‌های لیگ جوانان کشور، ۳ بر صفر به سود برق اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، پس از بررسی مستندات مرتبط با دیدار تیم‌های استقلال سیلک کاشان و برق شیراز در چارچوب رقابت‌های لیگ جوانان کشور، ضمن اعلام ۳ برصفر شدن این دیدار به نفع تیم جوانان برق آرای خود را صادر کرد.

براساس گزارش ناظر مسابقه و بررسی تخلفات ثبت‌شده تصمیمات انضباطی به شرح زیر است:

محمدحسین غفاری، مدیر تیم استقلال سیلک کاشان، به دلیل رفتار غیرورزشی و توهین به عوامل مسابقه، با رأی کمیته انضباطی به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. باشگاه استقلال سیلک کاشان

به علت فحاشی تماشاگران و ورود افراد غیرمجاز به زمین بازی، طبق مواد ۵۹ و ۸۴ آیین‌نامه انضباطی، به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای جبران احتمالی خسارات محکوم شد.

دیدار تیم‌های استقلال سیلک کاشان و برق شیراز در چارچوب رقابت‌های لیگ جوانان کشور جمعه ۷ آذر در کاشان به دلیل ورود تماشاگران به زمین و ضرب و شتم داور از سوی کادر تیم کاشان نیمه کاره ماند.