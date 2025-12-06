به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان بانه با اشاره به حضور نیرو‌های این جمعیت در موارد بحرانی و حساس گفت: وظیفه ذاتی جمعیت هلال احمر امداد رسانی و کمک به مردم است و در حال حاضر در شهرستان بانه بحران آب یکی از ضروریات برای کمک به مردم است.

خالد شریفی افزود: جمعیت هلال احمر شهرستان و استان کردستان با بسیج کردن امکانات دو دستگاه تانکر آب رسان، دو دستگاه ماشین سنگین و چهار وانت باری در روند آبرسانی به شهر بانه و توزیع بسته‌های آب معدنی در سطح شهر با پرپایی سه ایستگاه و پخش در محلات با بکارگیری ۷۰ نفر نیرو اقدام کرده است .

وی ادامه داد : این اقدامات تا پایان بحران خدمات رسانی و همکاری با ادارات مربوطه در دستور کار قرار دارد.