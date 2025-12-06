پخش زنده
امروز: -
جمعیت هلال احمر در کنار دیگر دستگاههای اجرایی و خدمات رسان برای تامین آب شرب پای کار مردم در شهرستان بانه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان بانه با اشاره به حضور نیروهای این جمعیت در موارد بحرانی و حساس گفت: وظیفه ذاتی جمعیت هلال احمر امداد رسانی و کمک به مردم است و در حال حاضر در شهرستان بانه بحران آب یکی از ضروریات برای کمک به مردم است.
خالد شریفی افزود: جمعیت هلال احمر شهرستان و استان کردستان با بسیج کردن امکانات دو دستگاه تانکر آب رسان، دو دستگاه ماشین سنگین و چهار وانت باری در روند آبرسانی به شهر بانه و توزیع بستههای آب معدنی در سطح شهر با پرپایی سه ایستگاه و پخش در محلات با بکارگیری ۷۰ نفر نیرو اقدام کرده است .
وی ادامه داد : این اقدامات تا پایان بحران خدمات رسانی و همکاری با ادارات مربوطه در دستور کار قرار دارد.