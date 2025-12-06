پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از خانوادههای شهدای کارمند دستگاههای اجرایی و فرماندهان پایگاههای بسیج ادارههای هرمزگان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان دراین همایش گفت: بسیج نیروی مردمی و فعال در همه عرصهها و پشتوانهای بزرگ برای امنیت، پیشرفت و آرامش کشور است.
محمد آشوری افزود: امروز نیروهای بسیجی به عنوان کارمند، اساتید، دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران و بسیج مساجد و محلات در بطن جامعه حضوری فعال دارند.
وی گفت: هرجا علیه ملت ایران تهدیدی صورت گیرد، بسیج با همه توان ایستاده و آن را به فرصت تبدیل کرده است.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) نیز گفت: بسیج کارمندان و اداره ها، بهعنوان بازوان اجرایی نظام در لایههای مختلف حاکمیت، نقشی تعیینکننده در پاسداری از آرمانهای انقلاب و تحقق دولت اسلامی دارد.
سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمن افزود: بسیج ادارات با روحیه کار جهادی، عالمانه، متعهدانه، هوشمندانه و روشنگرانه، سدی محکم در برابر نفوذ و تخریبگری دشمنان انقلاب اسلامی است.