پرونده حضور تیم ملی تکواندو ایران در نخستین دوره مسابقات قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان با قهرمانی پسران ایران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که چهارشنبه ۱۲ آذرماه با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی آغاز شده بود، با قهرمانی تیم ملی ایران در بخش پسران شنبه پانزدهم آذرماه به پایان رسید.
تیم ملی کشورمان در این دوره با کسب ۳ نشان طلا، یک نقره و دو برنز به کار خود در این مسابقات پایان داد و با شایستگی بالاتر از همه تیمها جام قهرمانی را تصاحب کرد. ترکیه با کسب دو نشان طلا و یک نقره در جای دوم ایستاد و قزاقستان با دو طلا و یک برنز سوم شد، مصر، بلغارستان و هند هم عنوانهای بعدی را به خود اختصاص دادند.
در بخش دختران هم تیم ملی کشورمان با یک طلا و یک برنز به کار خود پایان داد و در جایگاه چهارم ایستاد. ترکیه، کره جنوبی و مراکش بالاتر از تیم ملی کشورمان قرار گرفتند. تونس و اسپانیا هم پایینتر از تیم کشورمان در جدول رده بندی جای گرفتند.
در رقابتهای تکواندو نتایج کلی و نهایی در دو بخش دختران و پسران به صورت جداگانه محاسبه و تیمهای برتر جام قهرمانی دریافت میکنند، اما در فهرست مجموع مردان و زنان که روی سایت فدراسیون جهانی منتشر میشود، تیم ملی ایران در مجموع مردان و زنان بالاتر از همه تیمهای حاضر جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. ترکیه و کره جنوبی هم عناوین بعدی را کسب کردند.
تیم ملی تکواندو کشورمان در این مسابقات موفق به کسب ۸ نشان طلا، نقره و برنز به کار خود پایان داد. برای تیم ایران ابوالفضل زندی، رادین زینالی، امیررضا غلامی و مبینا نعمت زاده ۴ نشان طلا، محمد علیزاده، یک نشان نقره، متین رضایی، امیرمحمد اشرافی و هستی محمدی هم سه نشان برنز کسب کردهاند.