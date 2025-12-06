آغاز پویش مردمی بذرکاری برای احیای جنگلهای کبیرکوه
در پی خسارتهای ناشی از خشکسالی، تغییرات اقلیمی و آتشسوزیها، گروههای مردمی و طبیعتدوستان با اجرای پویش بذرکاری در پنج هکتار از عرصههای تخریبشده کبیرکوه، روند احیای جنگلها را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ عرصههای جنگلی کبیرکوه طی سالهای اخیر در اثر خشکسالیهای پیاپی، افزایش ریزگردها و وقوع آتشسوزیهای گسترده با آسیبهای جدی روبهرو شده است، در همین راستا، گروههای مردمی، تشکلهای محیطزیستی و طبیعتدوستان با همراهی بسیج مردمی، پویش بذرکاری در پنج هکتار از مناطق آسیبدیده این پهنه جنگلی را آغاز کردند.
در این طرح، بذر بادام وحشی بهعنوان گونهای مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه کاشته شد تا روند احیای طبیعی جنگلها تسریع شود.
مشارکت داوطلبانه مردم در این برنامه نقش مهمی در ترمیم پوشش گیاهی، افزایش تابآوری جنگلها و کاهش اثرات تخریب خواهد داشت.
شهرستان درهشهر دارای ۹۰ هزار هکتار عرصه مرتعی و جنگلی است که احیای آنها نیازمند اجرای مستمر طرحهای مشارکتی و حضور فعال جوامع محلی عنوان میشود.
کبیرکوه از مهمترین رویشگاههای جنگلی زاگرس بهشمار میرود و طی یک دهه گذشته تحت فشار شدید تغییرات اقلیمی و آتشسوزیها قرار داشته است.
بذرکاری مردمی و طرحهای احیای مشارکتی از برنامههای کلیدی منابع طبیعی برای بازگرداندن توان زیستی این پهنه ارزشمند محسوب میشود.