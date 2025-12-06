فعالیت مدارس کهگیلویه و بویراحمد فردا و پس فردا در بستر نرم افزار شاد انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید ولی موسوی مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان گفت: فردا یکشنبه ۱۶ آذر و دوشنبه ۱۷ آذر آموزش در همه مقاطع تحصیلی آموزش‌وپرورش غیر حضوری است و فعالیت های درسی در نرم افزار شاد انجام می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: به دلیل تشدید ویروس آنفلوآنزا کلاس های درس مدارس و دانشگاه ها غیرحضوری شد.

علیرضا نیک روز افزود: بر اساس تصمیم کمیته اضطرار مدیریت بحران استان، کلاس های درس دانشگاه‌ها تا پایان هفته و مدارس فردا و پس فردا به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تصمیم گیری برای تعطیلی کلاس‌های درس مدارس فقط باید به صورت رسمی در رسانه‌های معتبر اعلام شود.