غیر حضوری شدن فعالیت مدارس استان در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذر
فعالیت مدارس کهگیلویه و بویراحمد فردا و پس فردا در بستر نرم افزار شاد انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید ولی موسوی مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان گفت: فردا یکشنبه ۱۶ آذر و دوشنبه ۱۷ آذر آموزش در همه مقاطع تحصیلی آموزشوپرورش غیر حضوری است و فعالیت های درسی در نرم افزار شاد انجام می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: به دلیل تشدید ویروس آنفلوآنزا کلاس های درس مدارس و دانشگاه ها غیرحضوری شد.
علیرضا نیک روز افزود: بر اساس تصمیم کمیته اضطرار مدیریت بحران استان، کلاس های درس دانشگاهها تا پایان هفته و مدارس فردا و پس فردا به صورت غیر حضوری برگزار میشود.
مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: تصمیم گیری برای تعطیلی کلاسهای درس مدارس فقط باید به صورت رسمی در رسانههای معتبر اعلام شود.
.