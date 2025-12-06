پخش زنده
مدیر حج وزیارت استان کرمانشاه گفت : ثبتنام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰۵ در کاروانهای استان از ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۴۰۴٫۰۹٫۱۶ از طریق سامانه my.haj.ir آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، کریمی خو افزود: در مرحله اول صرفا اولویت ثبت نام در کاروانها با افرادی است که در ده روز اول اقدام به پیش ثبت نام نمودهاند و نیز افرادی که در کاروانهای حج تمتع سال ۱۳۹۹ نامنویسی و وجوه مربوط را واریز نموده و انصراف ندادهاند خواهد بود و در مرحله دوم سایر افراد باقیمانده که پیش ثبت نام نمودهاند میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۹٫۱۸ نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
از اینرو برای رعایت حقوق و ایجاد فرصت لازم برای بررسی و انتخاب کاروان مورد نظر،شهروندان از تاریخ شروع ثبت نام قطعی تا ساعت ۲۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۹٫۲۲ برای انتخاب کاروان و تکمیل فرآیند ثبت نام خود فرصت خواهند داشت.
مدیر حج وزیارت استان عنوان کرد :در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی یاد شده و وجود ظرفیت خالی، به منظور تکمیل ظرفیتهای باقیمانده، فراخوان و پذیرش از اولویتهای بعدی به صورت روزشمار انجام خواهد شد.
ایشان درخصوص نحوه انتخاب و ثبت نام در کاروان تأکید داشت: انتخاب کاروان و ثبتنام با مراجعه به نشانی اینترنتی my.haj.ir و بصورت غیرحضوری بوده و متقاضیان میبایست ابتدا نسبت به انتخاب و ثبتنام در یکی از کاروانهای استان مبادرت کرده و سپس حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به دفتر مدیر کاروان مراجعه و سایر مراحل ثبتنام (تحویل مدارک، انجام معاینات، اخذ تأییدیه پزشکی) را پیگیری نمایند.
ضروری است تمامی متقاضیان اعزام برای سفر حج تمتع سال ۱۴۰۵ گذرنامه آنان حداقل تا تاریخ ۱۴۰۵٫۰۸٫۳۰ از اعتبار قانونی برخوردار باشد.
مدیر حج و زیارت استان بیان داشت: متقاضیان پس از انتخاب کاروان مورد نظر، مبلغ باقیمانده هزینه سفر حداکثر ظرف یک هفته از طریق سامانه حج و زیارت به نشانی my.haj.ir پرداخت گردد.