

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از مسابقات به مدت چهار روز با رقابت ۴۲۵ تکواندوکار در سالن «موی» شهر نایروبی کشور کنیا برگزار شد که طی آن تیم کشورمان در بخش مردان عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم دختران هم در جای چهارم ایستاد.

در پایان این رقابت‌ها از سوی کمیته برگزاری مجید افلاکی سرمربی تیم ملی کشورمان به عنوان بهترین مربی این دوره از مسابقات در بخش مردان انتخاب و معرفی شد.

ابوالفضل زندی که موفق به کسب نشان طلای وزن ۵۸- کیلوگرم شده بود، به عنوان فنی‌ترین تکواندو انتخاب و معرفی شدند. زندی وی در این مسابقات ۵ بار به روی «شیء هاپ چانگ» رفت و با پیروزی مقابل تکواندوکاران، هند، اکوادور، مکزیک، برزیل و روسیه (پرچم wt)، بدون آنکه حتی یک راند به رقبا بدهد عنوان قهرمانی را کسب کرد. وی با ارائه مبارزات زیبا و دیدنی در مجموع ۱۳۱ امتیاز گرفت و تنها ۲۳ امتیاز به حریفان داد.

تیم ملی تکواندو کشورمان در این مسابقات موفق به کسب ۸ نشان طلا، نقره و برنز شد. برای تیم ایران ابوالفضل زندی، رادین زینالی، امیررضا غلامی و مبینا نعمت زاده ۴ نشان طلا، محمد علیزاده، یک نشان نقره، متین رضایی، امیرمحمد اشرافی و هستی محمدی هم سه نشان برنز کسب کرده‌اند.