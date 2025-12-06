پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب تفت در بازدید میدانی از پارکینگهای خودروهای توقیفی، روند ساماندهی و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طباطبایی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در راستای دستورات قضایی برای آزادسازی اموال توقیفی که موجب اشغال فضای پارکینگها شدهاند، موفق شدیم بیش از ۸۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را برای طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نهایی آمادهسازی کنیم.
وی با اشاره به قدمت برخی از این توقیفها افزود: متأسفانه مشاهده شد که برخی از این خودروها و موتورسیکلتها بیش از ۱۰ سال است که به دلایل مختلف در پارکینگها متوقف ماندهاند.
دادستان عمومی و انقلاب تفت ادامه داد: این امر موجب ورود خسارت بیشتر به اموال مردم و تحمیل هزینههای اضافی بر دستگاه قضایی و خدمات شهری شده است.