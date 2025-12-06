پخش زنده
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل گفت: ۱۰۵ خدمت بصورت هوشمند از جمله درخواست وام مسکن، وام خود اشتغالی، درمان و هر درخواستی که مربوط به این نهاد است بصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری در استان انجام میشود و در آینده نزدیک با استفاده از هوش مصنوعی، اقدمات خوبی در راستای خدمت رسانی به جامعه ایثارگری انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سید صفیالدین شفیعی ۱۵ آذر با بیان اینکه شهدا و ایثارگران پرچم پرافتخار کشورمان را با عزت به اهتزاز در آوردند، افزود: خدماتی که از طریق سایت بنیاد شهید ارائه میشود از حالت سنتی خارج شده و ایثارگران با وارد شدن به سایت خدمات هوشمند میتوانند بصورت شفاف استفاده کنند.
وی به اجرای طرح دارویاربصورت پایلوت در اردبیل اشاره کرد و افزود: در این طرح ۲۵ پزشک پایش سلامت، جامعه هدف را در منازلشان ویزیت کرده و برای آنها نسخه دارویی تجویز میکنند که این نسخهها با کد ملی به صورت الکترونیکی به دارویار ارجاع داده میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با اشاره به اینکه در این طرح داروها توسط دارویاران تهیه و به صورت رایگان در اختیار ایثارگران قرار میگیرد که بنا داریم این طرح را در کل استان اجرا کنیم، افزود: با اجرای این طرح خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران نیاز به مراجعه حضوری به مراکز درمانی و داروخانهها ندارند.
شفیعی با بیان اینکه در تمامی ادارات بنیاد شهید استان اردبیل بانک دی برای ارائه خدمات به جامعه هدف مستقر میباشد، افزود: طی سالجاری ۱۰۰ میلیارد تومان وام برای ایثارگران پرداخت شده است.
وی افزود: بنیاد شهید وامور ایثارگران استان اردبیل همچنین برای تسریع و سهولت خدمات با تمامی بیمارستانها و داروخانهها از طریق بیمه دی قراداد منعقد کرده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با بیان اینکه ظرفیتهایی که در قانون استخدام ایثارگران پیش بینی میشود بسیار محدود بوده و جوابگوی نیازهای جامعه ایثارگری ما نیست، افزود: در راستای ایجاد اشتغال برای این قشر، وام اشتغال و استفاده از ظرفیتهای اشتغال در دو شرکت تحت نظر بنیاد در دستور کار قرار گرفته است.
شفیعی تصریح کرد: بیمارستان ایثار اردبیل تنها بیمارستان تخصصی اعصاب و روان استان است که از ۱۷ استان بیمار در آن بستری میباشد و ۱۶۰ تخت در آن وجود دارد که بنا داریم با افزایش ۴۰ تخت و ایجاد درمانگاه و داروخانه سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال داشته باشیم.
وی با تأکید بر همکاری و هم افزایی میان بنیاد شهید و جهاد دانشگاهی گفت: همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران با جهاد دانشگاهی بر اساس یک تفاهم نامه مشترک در زمینه مشاوره شغلی و توانمندسازی حرفهای ایثارگران آغاز شده و هدف ما این است که از ظرفیتهای علمی و تخصصی جهاد دانشگاهی برای ارائه خدمات دقیقتر و کاربردیتر به جامعه ایثارگری استفاده کنیم.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰۰ نفر از ایثارگران جامعه هدف برای دریافت خدمات مشاوره شغلی به جهاد دانشگاهی معرفی شدهاند و این افراد مراحل ارزیابی، سنجش توانمندیها، شناخت علاقهمندیهای شغلی و هدایت حرفهای را طی میکنند و بر اساس خروجی این مشاورهها، مسیر شغلی مناسب برایشان ترسیم میشود.
شفیعی افزود: این نهاد با استفاده از متخصصان حوزه اشتغال، خدماتی از جمله مشاوره فردی، آزمونهای ارزیابی شغلی، تحلیل مهارتها، برنامهریزی مسیر شغلی و معرفی به دورههای آموزشی و مهارتی را ارائه میدهد و این رویکرد باعث میشود ایثارگران با آمادگی بیشتری وارد بازار کار شده و انتخابهای شغلی دقیقتر و پایدارتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه با توجه به بازخوردهای بسیار مثبت، بنیاد شهید تصمیم دارد دامنه همکاری با جهاد دانشگاهی را فراتر از مشاوره شغلی توسعه دهد، افزود: در آینده برنامه داریم در تمام حوزههای مرتبط از جمله مهارتآموزی تخصصی، کارآفرینی، حمایت از طرحهای اشتغالمحور، پژوهشهای کاربردی و حتی توسعه نوآوری از ظرفیت گسترده جهاد دانشگاهی بهرهبرداری کنیم و در این میان، هدف اصلی ما ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، متناسب و مؤثر برای ایثارگران است.
در این جلسه حسام رسولی رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل نیز با تاکید بر اینکه در بحث اشتغال باید خروج از روش سنتی و ایجاد نوآوری و هوشمندسازی را در دستور کار قرار دهیم، گفت: خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران ولی نعمتان ما هستند و از تمام ظرفیتها و امکانات جهاد دانشگاهی در راستای رفع مشکلات این عزیزان در حوزههای مختلف استفاده میکنیم.