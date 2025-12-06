پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارش جامعی از میزان تحقق سیاستهای کلی نظام در حوزه مسکن ارائه شد که بر بازآفرینی شهری تأکید دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست مشترک عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، و غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارش جامع ارزیابی تحقق سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن ارائه و بررسی شد.
این گزارش بر پایه دادههای گردآوریشده از ۴۳ نهاد دولتی و خصوصی تهیه شده و تصویری جامع از شکافها، پیشرفتها و الزامات آینده سیاستگذاری مسکن ارائه میدهد.
در تشریح محورهای گزارش، به وزندهی دقیق شاخصها، ارزیابی ظرفیت بافتهای فرسوده برای تأمین زمین و سنجش تابآوری شهری اشاره شد.
گلپایگانی تأکید کرد که این گزارش باید بهصورت جدی در ساختارهای پژوهشی شرکت بازآفرینی بازخوانی شود تا پیشنهادات سیاستی قابل اجرا استخراج گردد.
وی با اشاره به تغییرات جمعیتی کشور گفت که تولید انبوه مسکن دیگر پاسخگوی نیازها نیست و تمرکز باید بر ارتقای مسکن موجود و سیاستهای بازآفرینی قرار گیرد.
گلپایگانی رشد مهاجرت به کلانشهرها و افزایش تراکم در حاشیه شهرها را تهدیدی برای آینده اجتماعی و کالبدی شهرها دانست.
او همچنین حاشیهنشینی در اطراف شهرهای جدید را پدیدهای هشداردهنده و اولویتی ضروری در مطالعات مسکن معرفی کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، تابآوری را مسئله اصلی مسکن امروز کشور دانست و تاکید کرد که این مفهوم فراتر از مقررات ملی ساختمان و یک موضوع کلانملی است.
وی همچنین به فعال شدن قوانین جدید از جمله ثبت رسمی معاملات و نقش آن در اجرای مالیات بر سوداگری اشاره کرد و خواستار پایش و تقویت آن شد.
در پایان، گلپایگانی بهرهگیری از ظرفیتهای بافت فرسوده را فرصتی راهبردی برای تأمین زمین و ارتقای کیفیت زیست شهری برشمرد و بر ارائه نتایج این گزارش به مراجع سیاستگذار جهت اصلاح سیاستهای کلان مسکن تأکید کرد.