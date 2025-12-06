به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ ابوالفضل مهرآبادی رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن به خبرگزاری صدا و سیما در نیویورک گفت: قرار است صبح روز یکشنبه به وقت محلی، حدود ۵۵ مهاجر ایرانی در یک پرواز به همراه مهاجرانی از کشور‌های دیگر از ایالت آریزونای آمریکا به قاهره پایتخت مصر منتقل شوند.

به گفته وی این ایرانیان بعد از قاهره راهی کویت خواهند شد و از کویت با هواپیمایی دیگر به تهران منتقل خواهند شد.

رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران افزود: موضوع بازگشت ایرانیان طبق کنوانسیون وین و کنوانسیون هوانوردی شیکاگو صورت می‌گیرد که بر اساس آن شهروندان هر کشوری اگر در کشور میزبان مشکلات قانونی، روادیدی و سایر مشکلات را داشتند، کشور میزبان درخواست می‌کند که نمایندگی کشور مبدا مدارک خروج از کشور شامل گذرنامه یا برگه عبور را برای آنان صادر کند.

مهرآبادی گفت: دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن در چند ماه گذشته این مسئولیت را به عهده داشته است و همکاران ما در دفتر حفاظت منافع به صورت مستمر و حدود ۱۲-۱۳ ساعت در روز با خانواده‌های این عزیزان و خود آنها در زندان داشتند و جلسات مختلفی هم با وکلای اداره مهاجرت، وکلای ایرانی و نماینده اداره مهاجرت آمریکا داشتیم و پیگیر حقوق این شهروندان عزیز کشورمان بودیم به گونه‌ای که کرامت این عزیزان حفظ شود و هر چه زودتر از زندان‌های آمریکا آزاد شوند یا در صورت تمایل به ایران برگردند.

