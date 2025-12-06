به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نقطه‌ای دیگر از جهان، داستانی مشابه رخ داد. در آلمان، دانشجوی ۲۶ ساله‌ای از شهر هانوفر و همکلاسی‌هایش، اعتراض خود را به قتل دانشجویان در کشوری دیگر و حضور فرد مسئول این جنایت در خاک آلمان نشان دادند.

این اعتراض نه تنها به دلیل هم‌زبان بودن یا هم‌دوره بودن آنان بود، بلکه در دفاع از ارزش انسانی و حق حیات دانشجویانی بود که ۱۴ سال پیش و در فاصله‌ای دور جان خود را از دست دادند. اگرچه پاسخ به اعتراض‌های آنان در گذشته با خشونت و گلوله همراه بود، صدای اعتراضشان تا اروپا نیز رسید و پیام عدالت‌خواهی‌شان همچنان شنیده می‌شود.