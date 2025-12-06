پخش زنده
وقتی دانشجویان ایرانی در برابر ورود معاون رئیسجمهور آمریکا به کشورشان ایستادند، کمتر کسی تصور میکرد که بازتاب این اقدام تا مدتها در محافل جهانی منعکس شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در نقطهای دیگر از جهان، داستانی مشابه رخ داد. در آلمان، دانشجوی ۲۶ سالهای از شهر هانوفر و همکلاسیهایش، اعتراض خود را به قتل دانشجویان در کشوری دیگر و حضور فرد مسئول این جنایت در خاک آلمان نشان دادند.
این اعتراض نه تنها به دلیل همزبان بودن یا همدوره بودن آنان بود، بلکه در دفاع از ارزش انسانی و حق حیات دانشجویانی بود که ۱۴ سال پیش و در فاصلهای دور جان خود را از دست دادند. اگرچه پاسخ به اعتراضهای آنان در گذشته با خشونت و گلوله همراه بود، صدای اعتراضشان تا اروپا نیز رسید و پیام عدالتخواهیشان همچنان شنیده میشود.