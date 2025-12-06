پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد: فردا یکشنبه مدارس و دانشگاههای استان کرمانشاه تعطیل خواهند شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان گفت: با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، بخش آموزشی دانشگاهها و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
علیرضا حیدری افزود: با توجه تعطیلی مهدهای کودک و پیشدبستانی، مادران شاغل دارای فرزند در این دو مقطع، می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت نمایند.
همچنین مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی نیز می توانند با موافقت مدیر خود بصورت دورکاری فعالیت کنند.
به گفته وی، تعطیلی دانشگاهها صرفاً شامل کلاسهای درس است و فعالیتهای اداری و ستادی آنها طبق روال عادی برقراراست.