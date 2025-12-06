به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ۱۶ آذر ماه یادآور روزی است که دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ در اعتراض به حضور نیکسون معاون وقت رئیس جمهور امریکا به حضور در ایران در دانشگاه تهران دست به اعتراض زدند که در پی آن سه دانشجو شجاع به نام‌های مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت‌رضوی با گلوله دژخیمان پهلوی به شهادت رسیدند.

به همین علت در تقویم کشورمان ۱۶ آذر ماه به نام روز دانشجو نامگذاری شده است. دانشجویان کشورمان به تاسی از این شهیدان گرانقدر و دیگر شهدای دانشجو همیشه در خط اول مبارزه با استکبار و دشمنان بوده‌اند و در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی گام‌های بلندی برداشته و بر می‌دارند.

دانشجویان شهرستان هویزه همه ساله در ایام روز دانشجو به یادمان شهدای هویزه می‌آیند و میثاقی دوباره به شهید حسین علم الهدی و دیگر شهدای هویزه که دانشجویان پیرو خط امام بودند و در راه دفاع از میهن اسلامی جان خویش را فدا کردند، می‌بندند.