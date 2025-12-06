پل شهیدان کریمی در زنجان که فاز اول آن شامل تقاطع شهید پیرمحمدی و رمپ‌های جهتی است، آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهر زنجان در حال تکمیل یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ترافیکی خود است؛ پل شهیدان کریمی که خرداد ۱۴۰۲ کلنگ‌زنی شد و قرار است با اتصال مستقیم به کمربندی جنوبی، بخش قابل توجهی از بار ترافیکی مرکز شهر را کاهش دهد.

فاز اول این پروژه شامل تقاطع شهید پیرمحمدی و رمپ‌های جهتی است و روز پنج شنبه این هفته همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) آماده بهره‌برداری است.

مسئولان شهری اعلام کرده‌اند که تکمیل این پل همراه با اصلاح تقاطع‌ها و توسعه حمل و نقل عمومی، کیفیت معابر و رفاه شهروندان را ارتقا خواهد داد.

با وجود پیشرفت‌های پروژه، برخی شهروندان به طولانی شدن اجرای آن و ایجاد محدودیت‌های عبور و مرور اعتراض دارند، اما شهرداری وعده داده است که بهره‌برداری از فاز اول، مشکلات ترافیکی موجود را تا حد زیادی کاهش دهد.