به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: روز گذشته یکی از اهالی روستای آتشان موفق به تصویر برداری از سه قلاده گرگ شد.

وی افزود: این شهروند دوستدار محیط زیست بلافاصله پس از تصویر برداری موضوع را به محیط زیست شهرستان اطلاع و فیلم را در اختیار مامورین اجرایی این اداره قرار داد .

فیروزنیا با تقدیر از شهروندان فیروزکوه برای همراهی در حفاظت از حیات وحش منطقه بخصوص گونه های منحصر بفرد فرهنگ سازی و کمک شهروندان به تکمیل زنجیره حراست و صیانت از محیط زیست مهم و تاثیر گذار دانست.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه از شهروندان خواست تا در صورت رویت گونه های وحشی ضمن اجتناب از رویارویی مستقیم جوانب ایمنی در برخورد با حیات وحش را رعایت کنند و موضوع را به سرعت به اولین پاسگاه محیط بانی یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.