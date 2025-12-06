به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فردین راشدی مدیرعامل شرکت پالایش و پخش آبادان با اشاره به اهمیت نقش معلولان در پیشبرد امور صنعتی و اجتماعی، از برگزاری دومین آیین گرامیداشت این قشر در شرکت خبر داد.

او افزود: سال گذشته در مراسمی از معلولان شهرستان تجلیل شد و برنامه‌ای بسیار موفقی بود به همین دلیل مبنای تصمیم‌گیری ما قرار گرفت تا امسال نیز این بزرگداشت را برگزار کنیم.

راشدی تأکید کرد: نقش معلولان در جامعه، برخلاف برخی تصورات، نقشی محوری و تأثیرگذار است. ما در شرکت پالایش نفت آبادان، چه در حوزه‌های صنعتی و چه در فعالیت‌های غیرصنعتی، همواره حضور و نقش‌آفرینی این عزیزان را در سطوح مختلف شاهد بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش آبادان با بیان اینکه قدردانی از زحمات این قشر وظیفه‌ای همیشگی است، افزود: با همکاری و برنامه‌ریزی منسجم همکاران، تمامی مقدمات لازم برای برگزاری این مراسم فراهم شد و خوشبختانه این برنامه به‌خوبی اجرا شد.

او نقش جامعه و تاثیر جامعه معلولان را انکارناپذیر و اثرگذار دانست و گفت: همواره تلاش کرده‌ایم که در شرکت پالایش نفت آبادان قدردان این قشر فرهیخته باشیم و حمایت از آنان را وظیفه خود می‌دانیم.