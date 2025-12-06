پوشش دریایی جمهوری اسلامی ایران از حفاظت تنگه هرمز و خلیج فارس گسترش یافته و به آب‌های دوردست رسیده است



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین گرامیداشت روز دانشجو در نوشهر گفت: پوشش فرماندهی دریایی از حفاظت تنگه هرمز تا شمال خلیج فارس گسترش یافت و اکنون به آب‌های دوردست و اقیانوس‌ها رسیده است، که همه این موفقیت‌ها مرهون خون شهدا و توان داخل کشور است.

امیر دریادار شهرام ایرانی، نیروی دریایی را نیروی حیاتی و تعیین‌کننده دانست و افزود: موفقیت‌های بزرگ سال‌های اخیر، از حضور ناگروه ۸۶ در اقیانوس‌ها تا ثبت دستاورد‌های بین‌المللی، حاصل تربیت جوانان دانشگاهی است که بار سنگین آینده نیرو را بر دوش خواهند گرفت.

او ادامه داد: نیروی دریایی کشورمان در طی ۴۵ سال گذشته با تلاش شبانه‌روزی، ریل‌گذاری‌های مهمی در مسیر قدرت دریایی کشور ایجاد کرده است که در نوع خود بی‌بدیل است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی دریایی به عنوان نیروی جامع با عملیات غرورآفرین ناوگروه ۸۶ و حضور موفق در آب‌های آزاد، توانست جایگاه برتر نیرو‌های مسلح را در سال ۱۴۰۳ تثبیت کند.





دریادار ایرانی از ثبت نهم آذر به عنوان روز جزایر سه‌گانه به نام نیروی دریایی خبر داد و گفت: این موضوع پس از ۲ سال تلاش به تصویب رسیده است.





او با اشاره به مأموریت‌های اخیر نیروی دریایی با وجود فشار‌ها و تهدیدات دشمن، گفت: تمامی عملیات‌های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موفقیت انجام شد





فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: دانشگاه علوم دریایی نوشهر با ۴۵ سال قدمت به جایگاه بین‌المللی رسیده است.





دریادار ایرانی با اشاره به حضور موفق یگان‌های ایرانی در رزمایش‌ها و رویداد‌های مهم جهانی از جمله رزمایش بریکس، تأکید کرد: حضور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران در آب‌های آزاد و در عرصه دیپلماسی دریایی، نتیجه پیوند عمیق بدنه آموزشی با بدنه عملیاتی و اعتماد به توان داخلی است.





فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: تجهیزات به‌کارگیری‌شده در عملیات‌ها و رزمایش‌ها، کاملاً ایرانی است و این افتخار بزرگی برای کشور به شمار می‌رود.