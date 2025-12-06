فلسفه روز دانشجو؛ از اعتراض به کودتای ۲۸ مرداد تا نماد استقلال‌طلبی و استکبارستیزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امینی یکی از دانشجویان استان قزوین در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین تأکید کرد: فلسفه روز دانشجو یادآور شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ است؛ رخدادی که در واکنش به کودتای ۲۸ مرداد، محاکمه دکتر مصدق، ازسرگیری روابط با بریتانیا و ورود تحقیرآمیز ریچارد نیکسون به ایران شکل گرفت و امروز نیز باید به‌عنوان نماد استقلال‌طلبی و استکبارستیزی مورد توجه قرار گیرد.

این دانشجو با اشاره به فلسفه روز دانشجو گفت: متأسفانه بسیاری از دانشجویان امروز از ریشه‌های تاریخی این روز آگاهی کافی ندارند. روز دانشجو تنها یک جشن سالانه نیست، بلکه یادآور ایستادگی و کنش اجتماعی دانشجویان در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های خارجی است.

وی افزود: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و محاکمه دکتر مصدق، سه رخداد مهم بازداشت و محاکمه دکتر مصدق به دلیل ملی شدن صنعت نفت، ازسرگیری روابط با بریتانیا پس از تعلیق ناشی از ملی شدن نفت و ورود تحقیرآمیز ریچارد نیکسون، معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به ایران پس از کودتا زمینه‌ساز اعتراض دانشجویان شد.

این دانشجو تأکید کرد: واکنش دانشجویان دانشگاه تهران در آن زمان نقطه آغاز جنبش دانشجویی در ایران بود؛ جنبشی که فلسفه روز دانشجو را شکل داد.

وی در ادامه گفت: همان‌طور که در تاریخ یک دوره نیکسون وجود داشت، امروز نیز پدیده‌های مشابهی در عرصه جهانی دیده می‌شود؛ از ترامپ گرفته تا دیگر نمادهای سلطه‌طلبی. اما آنچه ثابت است، فطرت بیدار انسان‌هاست که در برابر ظلم و استکبار ایستادگی می‌کند.

این دانشجو خاطرنشان کرد: فلسفه روز دانشجو بر پایه استقلال‌طلبی و استکبارستیزی بنا شده و دانشجویان امروز باید بیش از پیش به این رسالت تاریخی توجه کنند.

وی افزود: اگرچه افراد و دولت‌ها تغییر کرده‌اند، اما رویکرد استعماری و ذات استکباری قدرت‌های سلطه‌گر همچنان ادامه دارد؛ چه در دوران دفاع مقدس، چه در سال‌های تحریم و چه در شرایط کنونی که حتی در جریان مذاکرات، حملات نظامی علیه ایران صورت گرفته است. این دانشجو تأکید کرد: نسل دیروز با شهادت سه دانشجوی بزرگوار ـ شهید بزرگ‌نیا، شهید قندچی و شهید شریعت‌رضوی ـ هویت جنبش دانشجویی را رقم زد و نسل امروز نیز باید همان مسیر استقلال‌طلبی و استکبارستیزی را ادامه دهد. وی خاطرنشان کرد: جنبش دانشجویی نباید وابسته به جریان‌های سیاسی باشد، بلکه باید بر آرمان استقلال و آزادی کشور پایدار بماند و در برابر زورگویی قدرت‌های خارجی ایستادگی کند.