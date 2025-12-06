فلسفه روز دانشجو؛ از اعتراض به کودتای ۲۸ مرداد تا نماد استقلالطلبی و استکبارستیزی
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: ۱۶ آذر یادآور خون سه دانشجوی دانشگاه تهران است؛ نماد بیداری و اعتراض نسل جوان در برابر سلطهطلبی بیگانگان.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
امینی یکی از دانشجویان استان قزوین در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین تأکید کرد: فلسفه روز دانشجو یادآور شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ است؛ رخدادی که در واکنش به کودتای ۲۸ مرداد، محاکمه دکتر مصدق، ازسرگیری روابط با بریتانیا و ورود تحقیرآمیز ریچارد نیکسون به ایران شکل گرفت و امروز نیز باید بهعنوان نماد استقلالطلبی و استکبارستیزی مورد توجه قرار گیرد.
این دانشجو با اشاره به فلسفه روز دانشجو گفت: متأسفانه بسیاری از دانشجویان امروز از ریشههای تاریخی این روز آگاهی کافی ندارند. روز دانشجو تنها یک جشن سالانه نیست، بلکه یادآور ایستادگی و کنش اجتماعی دانشجویان در برابر سلطهطلبی قدرتهای خارجی است.
وی افزود: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و محاکمه دکتر مصدق، سه رخداد مهم بازداشت و محاکمه دکتر مصدق به دلیل ملی شدن صنعت نفت، ازسرگیری روابط با بریتانیا پس از تعلیق ناشی از ملی شدن نفت و ورود تحقیرآمیز ریچارد نیکسون، معاون رئیسجمهور وقت آمریکا، به ایران پس از کودتا زمینهساز اعتراض دانشجویان شد.
این دانشجو تأکید کرد: واکنش دانشجویان دانشگاه تهران در آن زمان نقطه آغاز جنبش دانشجویی در ایران بود؛ جنبشی که فلسفه روز دانشجو را شکل داد.
وی در ادامه گفت: همانطور که در تاریخ یک دوره نیکسون وجود داشت، امروز نیز پدیدههای مشابهی در عرصه جهانی دیده میشود؛ از ترامپ گرفته تا دیگر نمادهای سلطهطلبی. اما آنچه ثابت است، فطرت بیدار انسانهاست که در برابر ظلم و استکبار ایستادگی میکند.
این دانشجو خاطرنشان کرد: فلسفه روز دانشجو بر پایه استقلالطلبی و استکبارستیزی بنا شده و دانشجویان امروز باید بیش از پیش به این رسالت تاریخی توجه کنند.
وی افزود: اگرچه افراد و دولتها تغییر کردهاند، اما رویکرد استعماری و ذات استکباری قدرتهای سلطهگر همچنان ادامه دارد؛ چه در دوران دفاع مقدس، چه در سالهای تحریم و چه در شرایط کنونی که حتی در جریان مذاکرات، حملات نظامی علیه ایران صورت گرفته است.
این دانشجو تأکید کرد: نسل دیروز با شهادت سه دانشجوی بزرگوار ـ شهید بزرگنیا، شهید قندچی و شهید شریعترضوی ـ هویت جنبش دانشجویی را رقم زد و نسل امروز نیز باید همان مسیر استقلالطلبی و استکبارستیزی را ادامه دهد.
وی خاطرنشان کرد: جنبش دانشجویی نباید وابسته به جریانهای سیاسی باشد، بلکه باید بر آرمان استقلال و آزادی کشور پایدار بماند و در برابر زورگویی قدرتهای خارجی ایستادگی کند.
دانشجو؛ کنشگر اجتماعی و بانوان؛ همراهان اثرگذار در جنبشهای دانشگاهی
محمدی یکی دیگر از دانشجویان در این گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد: ذات دانشجو در کسب علم و دانش همراه با حضور فعال در جامعه تعریف میشود؛ دانشجو نمیتواند بیتفاوت باشد و باید مطالبهگر و اثرگذار باشد. بانوان دانشجو نیز با دغدغههای پژوهشی، فرهنگی و آموزشی نقش پررنگی در آینده جامعه ایفا میکنند.
این دانشجو با اشاره به هویت دانشجویی گفت: ذات دانشجو تنها در کلاس و دانشگاه خلاصه نمیشود، بلکه مشارکت اجتماعی، رصد مسائل جامعه و مطالبهگری از دولت و نهادها بخشی از وظایف اوست. دانشجو باید کنشگر باشد و نمیتواند نسبت به مسائل جامعه بیتفاوت بماند.
وی افزود: این ویژگیها موجب میشود جنبش دانشجویی در هر نسل پایدار بماند و دانشگاه همواره نقش اثرگذار خود را در تحولات اجتماعی ایفا کند.
این دانشجو در ادامه به نقش بانوان دانشجو اشاره کرد و گفت: دختران دانشجوی ایران زمین با دغدغههای متفاوت پژوهشی، فرهنگی و آموزشی، همواره در عرصههای مختلف حضور داشتهاند. همانطور که در دوران انقلاب و دفاع مقدس پا به پای مردان نقشآفرینی کردند، امروز نیز نمیخواهند سهمی کمتر داشته باشند و در آینده جامعه اثرگذار خواهند بود.
وی گفت: هر دانشجو میتواند یک صدای رسای اجتماعی باشد که پیام و مطالبه خود را به جامعه منتقل کند. اگر دانشجو در وجود خود تعهد اجتماعی را احساس کند، نمیتواند نسبت به مسائل کشور و حوادث پیرامون بیتفاوت بماند.
این دانشجو افزود: ایرانی بودن با عرق ملی و مسئولیتپذیری گره خورده است و بیتفاوتی نسبت به جامعه و انسانیت در شأن یک دانشجو نیست. بنابراین دانشجو علاوه بر مسیر علمی، باید در جامعه حضور فعال داشته باشد و نقش مطالبهگر خود را ایفا کند.
محمدی در ادامه با اشاره به نقش بانوان گفت: در عرصههای مختلف، صدای رسای بانوان دانشجو نیز شنیده شده است؛ همانطور که در جنگها و بحرانها حضور آنان اثرگذار بوده، امروز نیز با فریاد و کنش اجتماعی میتوانند جامعه را سرافراز کنند.
وی با اشاره به صدای رسای سحر امامی گوینده شبکه خبر خاطرنشان کرد: گاهی برای شنیده شدن صدای دانشجو نیازی به بسترهای رسمی نیست، بلکه شرایط اجتماعی خود به خود زمینهساز این حضور میشود. مهم آن است که فرصتها شناسایی شوند و دانشجویان با شجاعت و ایستادگی، همانند نمونههای تاریخی، از آرمانهای ملی و استقلال کشور دفاع کنند.