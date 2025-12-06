به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات لیگ برتر فوتسال کارگران کشور در ۶ گروه برگزار می‌شود که میزبانی گروه‌های اول تا سوم به هیئت ورزش گارگری آذربایجان شرقی واگذار شده با صعود ۶ تیم به دور نهایی در تبریز خاتمه یافت.

از گروه اول این مسابقات تیم‌های آیدین تبریز و اریان ترانسفو زنجان - از گروه دوم بانک سامان و بانک دی و از گروه سوم تیم‌های بانک پاسارگاد و داروسازی دانا تبریز موفق به حضور در مرحله نهایی شدند.

این مسابقات با شرکت ۱۳ تیم از سراسر کشور با برگزاری ۲۰ دیدار در سالن کارگران تبریز برگزار شد و علاوه بر تیم‌های آیدین و داروسازی دانا تیم‌های فولاد میانه و راه سازی مبین ورزقان هم از آذربایجان شرقی حاضر بودند.

مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال کارگران کشور با شرکت ۱۲ تیم برتر گروه‌های ششگانه برگزار خواهد شد.