رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بناب از دستگیری سه شکارچی غیرمجاز و کشف سه قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه کبک در جریان گشت‌زنی یگان حفاظت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،میکائیل نقوی گفت: در جریان عملیات گشت و کنترل یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان بناب در ارتفاعات روستای صور سه شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این افراد سه قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شد افزود: یکی از سلاح‌های مکشوفه فاقد هرگونه مجوز بود که علاوه بر مشمول‌بودن به مجازات‌های مقرر در قانون شکار و صید و مقررات مربوط به شکار غیرمجاز تحت شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: برخورد با شکارچیان غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت به صورت مستمر گشت‌زنی و کنترل مناطق حساس را در دستور کار دارد.