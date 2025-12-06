دستگیری شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات روستای صور بناب
رئیس اداره حفاظت محیطزیست بناب از دستگیری سه شکارچی غیرمجاز و کشف سه قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه کبک در جریان گشتزنی یگان حفاظت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،میکائیل نقوی گفت: در جریان عملیات گشت و کنترل یگان حفاظت محیطزیست شهرستان بناب در ارتفاعات روستای صور سه شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از این افراد سه قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شد افزود: یکی از سلاحهای مکشوفه فاقد هرگونه مجوز بود که علاوه بر مشمولبودن به مجازاتهای مقرر در قانون شکار و صید و مقررات مربوط به شکار غیرمجاز تحت شمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز نیز قرار میگیرد.
وی تاکید کرد: برخورد با شکارچیان غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت به صورت مستمر گشتزنی و کنترل مناطق حساس را در دستور کار دارد.