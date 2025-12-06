پخش زنده
مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه قمربنی هاشم علیه السلام، از آغاز فراخوان نهمین جشنواره رسانهای ابوذر در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: این جشنواره با هدف تقویت جریان رسانهای متعهد و انقلابی برگزار میشود.
وی با اشاره به بخش ویژه جشنواره امسال افزود: پیروزی بزرگ و دستاوردهای ایران در جنگ ۱۲ روزه» بهعنوان محور ویژه در نظر گرفته شده تا نقش رسانهها در روایتگری افتخارات ملی برجسته شود.
کریمی، قالبهای ۱۰ گانه با ۹ موضوع قابل پذیرش در این دوره از جشنواره رسانهای ابوذر را یادآوری کرد و گفت: آثار در قالبهای اینفوگرافی، موشنگرافی، کلیپ، گزارش ویدئویی، پادکست، مصاحبه، گزارش خبری، یادداشت، سرمقاله، تیتر، عکس و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی دریافت میشوند.
مسئول بسیج رسانه استان افزود: آخرین مهلت ارسال آثار ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده و مراسم اختتامیه همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
وی افزود: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سازمان بسیج رسانه سپاه حضرت قمر بنیهاشم علیهالسلام استان و دبیرخانه این جشنواره مراجعه کنند.