به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: این جشنواره با هدف تقویت جریان رسانه‌ای متعهد و انقلابی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بخش ویژه جشنواره امسال افزود: پیروزی بزرگ و دستاورد‌های ایران در جنگ ۱۲ روزه» به‌عنوان محور ویژه در نظر گرفته شده تا نقش رسانه‌ها در روایت‌گری افتخارات ملی برجسته شود.

کریمی، قالب‌های ۱۰ گانه با ۹ موضوع قابل پذیرش در این دوره از جشنواره رسانه‌ای ابوذر را یادآوری کرد و گفت: آثار در قالب‌های اینفوگرافی، موشن‌گرافی، کلیپ، گزارش ویدئویی، پادکست، مصاحبه، گزارش خبری، یادداشت، سرمقاله، تیتر، عکس و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی دریافت می‌شوند.

مسئول بسیج رسانه استان افزود: آخرین مهلت ارسال آثار ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده و مراسم اختتامیه هم‌زمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سازمان بسیج رسانه سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه‌السلام استان و دبیرخانه این جشنواره مراجعه کنند.