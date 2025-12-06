پخش زنده
وزیر نفت بر ضرورت حفظ پایداری شبکه از طریق مدیریت مصرف سوخت در بخش خانگی، صنایع کوچک و نیروگاهی، با همکاری بخشهای مختلف صنعت نفت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شانا، محسن پاکنژاد امروز (شنبه ۱۵ آذر) در چهارمین نشست ساماندهی و مدیریت سوخت زمستانی اعلام کرد: حفظ پایداری شبکه از طریق مدیریت مصرف سوخت در بخش خانگی، صنایع کوچک و نیروگاهی، با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران، ضروری است.
محمدصادق عظیمیفر، مدیران عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مدیریت برنامهریزی وزارت نفت و کارشناسان مختلف حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، گزارشی از وضعیت عرضه سوخت ارائه شد.