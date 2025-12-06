امروز: -
افتتاح سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان

مراسم افتتاحیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان امروز در میدان امام خمینی (ره) همدان با حضور گسترده کودکان، خانواده‌ها و هنرمندان برجسته کشور برگزار شد.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ - ۲۲:۵۴
همدان؛ مهیای برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

